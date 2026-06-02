Илья Середюк вручил награды победителям конкурса «Лучший по профессии»

Фото: соцсети Ильи Середюка.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк наградил победителей регионального этапа конкурса «Лучший по профессии». Об этом он сообщил в своих соцсетях.

В этом году за звание сильнейших в восьми номинациях боролись 125 человек: от сварщиков и бульдозеристов до поваров. Особое внимание привлекли успехи героев специальной военной операции. Максим Ощепков стал лучшим в управлении беспилотниками, а Альберт Валитов победил в номинации «Второй старт». Теперь лидерам предстоит защищать честь региона на всероссийском уровне.

Подготовку таких кадров в области ведут через образовательные кластеры «Профессионалитет». Сейчас их 12, но сеть расширяется: в новом учебном году в Новокузнецке откроется «Цифровой Кузбасс», а к 2027 году на базе педколледжа заработает 14-й кластер - «Вектор образования». Там около тысячи студентов будут осваивать педагогику, физкультуру и коррекционное образование.

