За сутки в Кузбассе произошло 16 пожаров.

За дежурные сутки с 1 по 2 июня в Кузбассе произошло 16 пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В селе Благовещенка Мариинского муниципального округа на улице Речная загорелся жилой дом площадью 30 квадратных метров. На место прибыли шесть спасателей и две машины.В Куйбышевском районе Новокузнецка на проезде Бессарабский загорелся легковой автомобиль Lada (ВАЗ) 1111 Ока. На место прибыли четыре человека и одна единица техники.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения восемь раз выезжали для ликвидации последствий ДТП.

