В большинстве районов Кузбасса с 1 июня официально разрешили жарить шашлыки

Фото: архив "КП". Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июня в большинстве городов и районов Кузбасса официально разрешено жарить шашлыки.

Особый противопожарный режим, запрещавший использование открытого огня и мангалов, подошел к концу. Теперь жители большинства территорий могут устраивать пикники, не опасаясь крупных штрафов.

Однако в 10 муниципалитетах ограничения продлили до 11 июня. Под запретом мангалы и костры остаются в Анжеро-Судженске, Тайге, а также в Мариинском, Яшкинском, Яйском, Тисульском, Тяжинском, Чебулинском, Ижморском и Тяжинском округах. Жителям этих районов придется подождать еще 10 дней.

Ранее мы писали, что в Кузбассе расследуют убийство подростка, которого перепутали с животным, а еще Кузбасс вошел в топ-20 регионов страны по остатку средств в семейном бюджете.