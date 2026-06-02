Новокузнечанин обманул директора из Новосибирска на 1,6 млн рублей.

В Новокузнецке завершили расследование уголовного дела против 43-летнего жителя. Его обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу и прокуратуре.

Предприниматель занимался покупкой и поставкой сжиженного газа. В апреле 2025 года он предложил директору новосибирского предприятия купить 100 тонн газа за 1,5 млн рублей. Обвиняемый убедил мужчину, что товар можно бесплатно хранить на пункте налива до производственной необходимости.

Директор перечислил деньги, но кузбассовец потратил их. Когда подошел срок поставки, он сообщил, что для транспортировки нужно доплатить 100 тысяч рублей. Мужчина снова перевел деньги, но обвиняемый их снова потратил. Затем он постоянно откладывал поставку, ссылаясь на технические проблемы и отсутствие документов.

Новокузнечанин неоднократно обещал вернуть деньги, но не выполнял своих обязательств. В итоге директор обратился в полицию Новокузнецка. Сотрудники отдела экономической безопасности провели проверку и возбудили уголовное дело. Сейчас дело передано в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

