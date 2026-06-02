Все образовательные организации Кузбасса обеспечены высокоскоростным интернетом

Все образовательные организации Кузбасса подключены к высокоскоростному интернету.

С 2022 года в регионе действует программа, обеспечивающая доступ к высокоскоростному интернету для государственных и муниципальных школ, а также колледжей и техникумов. С 2026 года эти полномочия перешли к региональным властям по поручению президента России. Финансирование проекта осуществляется за счет бюджета Кузбасса.

Подключение осуществляется через защищенную единую сеть, которая не только предоставляет доступ к государственным и местным ресурсам, но и блокирует запрещенный контент. Система также обеспечивает безопасность данных и следит за качеством услуг.

На данный момент высокоскоростной интернет проведен в 733 школы и 93 - колледжей и техникумов региона. Из них 277 школ и четыре учреждения среднего профобразования находятся в сельской местности.

