По 1,5 млн рублей каждому: суд в Новокузнецке обязал осужденного выплатить компенсацию вдове и детям жертвы

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Куйбышевский районный суд Новокузнецка вынес решение по иску семьи мужчины, погибшего после нападения. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Трагедия произошла в июне 2022 года в Белове: нетрезвый преступник без всякого повода ударил незнакомца в лицо возле магазина. Мужчина упал, ударился головой об асфальт и скончался от тяжелой травмы.

Нападавшего ранее уже осудили за причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть. Вдова и двое детей погибшего потребовали компенсацию за свои страдания. Суд встал на их сторону, обязав виновника выплатить по 1,5 миллиона рублей каждому члену семьи - итого 4,5 миллиона рублей. Кроме того, осужденному придется оплатить госпошлину в бюджет.

Решение суда в законную силу еще не вступило.

Ранее мы писали, что в Кузбассе расследуют убийство подростка, которого перепутали с животным, а еще Кузбасс вошел в топ-20 регионов страны по остатку средств в семейном бюджете.