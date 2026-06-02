НовостиОбщество2 июня 2026 7:59

«Живое слово Пушкина»: жителей Кемерова приглашают на литературный праздник в честь Дня русского языка

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: администрация города Кемерово.

В Кемерове в 13.00 6 июня на площади А.С. Пушкина отметят день рождения великого русского поэта. Об этом сообщает администрация города.

В программе: стихи и песни от актеров, поэтов, библиотекарей, учителей, школьников и всех, кто любит творчество Александра Пушкина.

Для юных гостей откроется площадка «У Лукоморья». Дети смогут поучаствовать в викторинах, послушать отрывки из сказок, вспомнить героев произведений Пушкина и даже сочинить свои стихи. Вход свободный.

