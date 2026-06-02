В Кемерове за сутки отремонтировали почти тысячу «квадратов» полотна

В Кемерове продолжается активное обновление дорожного полотна. Об этом сообщили в администрации города.

Только за последние сутки рабочие устранили дефекты на площади 962 квадратных метра. Основные силы брошены на улицу Тухачевского - там идет классический ямочный ремонт. На других участках, включая проспекты Октябрьский и Притомский, а также улицы Терешковой и Красноармейскую, трещины заливают битумом.

На улицах Ворошилова и Волгоградской дорожники приступили к фрезерованию: здесь снимают изношенный слой асфальта, чтобы вскоре уложить новый.

Горожанам напоминают, что сообщить о ямах на дорогах можно в круглосуточную диспетчерскую службу по телефону: 67-00-00.

