В Кемерове открылись первые летние творческие площадки

Фото: администрация города Кемерово.

Летние месяцы в Кемерове будут наполнены культурными событиями для горожан всех возрастов. В учреждения клубного типа организуют мастер-классы, воркшопы, зоны отдыха и чтения. Об этом сообщает администрация города.

Каждое арт-пространство предложит разнообразные активности: караоке, игровые зоны с подвижными и настольными играми, интеллектуальные битвы, квизы, квесты, танцевальные баттлы и тематические вечеринки. Также будут концерты, тренинги, выставки и творческие лаборатории. Для тех, кто ищет покой, предусмотрены релакс-зоны с мягкими креслами, музыкой и книгами.

В городе летом будут работать восемь таких площадок. Две из них уже открыты. «Игроландия» у ДК ж.р. Промышленновский предлагает веселые развлечения для детей. Летняя творческая лаборатория создаст атмосферу радости и дружбы, проводя встречи по вторникам и четвергам с 15.00 до 17.00.

Арт-пространство «Клевер» в Культурном центре на проспекте Ленина, 164 обещает творческую атмосферу. По вторникам и четвергам с 14.00 до 16.00 здесь пройдут выставки, арт-инсталляции, музыкальные программы, мастер-классы и креативные акции.

Полный список летних площадок доступен на сайте администрации города в разделе «Каникулы-2026».

