Кемеровская детская железная дорога открыла сезон летних пассажирских перевозок. Фото: минтранс Кузбасса.

1 июня, в Международный день защиты детей, Кемеровская детская железная дорога запустила летние пассажирские перевозки. Об этом сообщили в минтрансе Кузбасса.

Сотни детей приняли участие в празднике. Для них организовали подвижные игры и тематические квесты. В летний период пассажиры могут прокатиться по маршрутам Пионерская - Притомский - Городская и обратно. Поезда ходят со среды по воскресенье с 11.00 до 18.00.

Летом здесь проходят практику учащиеся Учебного центра Кемеровской железной дороги. На занятиях они пробуют себя в роли железнодорожников и закрепляют теоретические знания. Это помогает им определиться с будущей профессией.

Заместитель министра транспорта Кузбасса Максим Шевчук отметил, что детские железные дороги в России существуют уже около 100 лет и остаются важным этапом подготовки специалистов.

В августе стартует приемная кампания на детской железной дороге в Кемерове. Школьники 5-11 классов могут пройти дополнительное профориентационное обучение. Они осваивают профессии помощника машиниста, осмотрщика вагонов, дежурного по переезду и станции, проводника и другие. Также изучают 3D-моделирование и робототехнику. Обучение бесплатное.

Ранее мы писали, что в Кузбассе расследуют убийство подростка, которого перепутали с животным, а еще Кузбасс вошел в топ-20 регионов страны по остатку средств в семейном бюджете.