За сутки в Кузбассе поймали 24 нетрезвых водителя.

В Кузбассе 1 июня произошло 783 нарушения ПДД. Из них 44 совершили пешеходы, 739 - водители, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кузбассу.

От управления отстранили 24 водителя, которые находились в состоянии опьянения или отказались от медосвидетельствования. Также было выявлено 46 фактов управления транспортным средством без прав, 53 выезда на встречную полосу и 29 случаев нарушения правил перевозки детей.

Сотрудники зафиксировали 69 нарушений правил использования ремнем безопасности. Также было выявлено 16 нарушений проезда перекрестков, 12 проездов на запрещающий сигнал светофора и 37 случаев непредоставления преимущества пешеходам. Произошло 9 ДТП, в которых 10 человек травмированы.

