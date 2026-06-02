Погода в Кузбассе 3 июня 2026 года: до +28 градусов

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 3 июня 2026 года. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 3 июня 2026 года. В этот день будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Об этом сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Температура воздуха ночью составит +8…+13 градусов, местами +2…+7 градусов. Днем ожидается +23…+28 градусов, местами +17…+22 градуса. Ветер обещают юго-восточный с переходом на северо-восточный, 2–7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Погода в Кемерове 3 июня 2026 года

В среду, 3 июня 2026 года, в Кемерове будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью в Кемерове составит +9…+11 градусов. Днем будет +24…+26 градусов. Ветер обещают юго-восточный с переходом на северо-восточный 2–7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Погода в Новокузнецке 3 июня 2026 года

В среду, 3 июня 2026 года, погода в Новокузнецке будет облачной. Температура воздуха ночью покажет до +14 градусов. Днем ожидается до +25 градусов. Ветер обещают северо-восточный, 3 метра в секунду.

Ранее мы писали, что в Кузбассе расследуют убийство подростка, которого перепутали с животным, а еще Кузбасс вошел в топ-20 регионов страны по остатку средств в семейном бюджете.