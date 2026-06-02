В Новокузнецке стартовала выставка «Уголь России и Майнинг».

В Новокузнецке открылась Международная выставка технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг». В ней участвуют 535 компаний из России, Беларуси, Китая, Казахстана, Турции, Индии и Австралии. Российские участники приехали из 64 городов. Кузбасс представляют 119 компаний.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк отметил, что нынешние профильные выставки проходят в период, когда у местных производителей горно-шахтного оборудования и промышленных машин появляются новые стимулы для расширения и модернизации. Продукция Кузбасса не только соответствует мировым стандартам, но и по некоторым характеристикам превосходит зарубежные образцы.

Илья Середюк подчеркнул, что выставка проводится уже более 30 лет и с каждым годом становится интереснее. Здесь представляют свои новинки предприятия угольной отрасли. Интерес к кузбасскому углепрому очень высок. Особое внимание привлекает развитие углехимии - перспективного направления, которое активно обсуждается на секции. Кузбасс уже реализует проекты по глубокой переработке сырья.

