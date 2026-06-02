В Новокузнецке временно ограничили движение трамвая №10 из-за аварии

Фото: Управление по транспорту и связи администрации города Новокузнецка.

В Новокузнецке из-за аварии на трамвайных путях в районе улицы Промстроевская временно ограничили движение трамвая №10 (Торговый дом - Восточная). Об этом сообщили в Управлении по транспорту и связи администрации города Новокузнецка.

Пока трамвай не ходит по прежнему маршруту, можно воспользоваться временной схемой движения: Торговый дом - Депо №2.

Технические службы МТТП делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить движение.

Ранее мы писали, что в Кузбассе расследуют убийство подростка, которого перепутали с животным, а еще Кузбасс вошел в топ-20 регионов страны по остатку средств в семейном бюджете.