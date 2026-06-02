В Кемерове арестовали трех охотников, застреливших 17-летнего подростка.

НовостиЧто происходит2 июня 2026 11:05

В Кемерове заключили под стражу трех охотников, застреливших 17-летнего подростка
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Центральный районный суд Кемерова рассмотрел ходатайства следователя о заключении под стражу трех мужчин, обвиняемых в убийстве 17-летнего подростка из хулиганских побуждений. Об этом сообщили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Следователь представил материалы дела. Согласно им, ночью 31 мая 2026 года трое мужчин, занимаясь незаконной охотой, передвигались на автомобиле по территории Крапивинского муниципального округа. С помощью тепловизора они заметили живую цель и один из них выстрелил. В результате подросток получил смертельные ранения.

31 мая и 1 июня 2026 года мужчин задержали. Суд избрал для обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 июля 2026 года.

Ранее мы писали, что в Кузбассе расследуют убийство подростка, которого перепутали с животным, а еще Кузбасс вошел в топ-20 регионов страны по остатку средств в семейном бюджете.