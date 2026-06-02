Кузбассовец несколько лет развращал свою дочь и девочек-подростков.

Мысковский городской суд Кемеровской области вынес приговор жителю, признанному виновным в преступлении против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

С сентября 2019 года по октябрь 2022 года мужчина неоднократно совершал развратные действия без применения насилия в отношении своей несовершеннолетней дочери. Кроме того, он вел переписку с тремя девочками 14-16 лет в соцсетях, отправляя им интимные фотографии и видео.

На следствии мужчина признал вину, но в суде отказался от показаний, утверждая, что признание было дано под давлением. Суд не принял эти доводы. Вина подсудимого была доказана. Суд учел характер преступления, личность обвиняемого, смягчающие и отягчающие обстоятельства.

Мысковчанина признали виновным и приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

