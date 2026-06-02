В Кузбассе супругов осудят за нелегальный алкоголь и сигареты на 1,4 млн рублей. Фото: ГУ МВД России по Кузбассу.

Двое жителей Киселевска в возрасте 33 и 40 лет обвиняются в незаконном обороте спиртосодержащей жидкости и немаркированной табачной продукции. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу и прокуратуре Кузбасса.

В мае 2025 года сотрудники экономической безопасности выяснили, что в одном из магазинов города семейная пара сбывает нелицензированную алкогольную и табачную продукцию. Часть контрафакта они хранили в гараже.

Полицейские изъяли из магазина 100 бутылок водки, коньяка и виски, а также 150 пачек сигарет. Из гаража - более 40 тысяч бутылок алкоголя и свыше пяти тысяч пачек сигарет. Общая стоимость изъятого составила более 1,4 миллиона рублей.

Следователи выяснили, что в августе 2024 года мужчина купил в Новосибирской области 5 тонн немаркированного алкоголя и 10 тысяч пачек контрафактных сигарет за 1,5 миллиона рублей. Он предложил жене заняться их продажей. Мужчина привозил товар в гараж, а жена продавала его в магазине. Доходы супруги тратили на личные нужды.

Сейчас дело передано в Киселевский городской суд. Супругам грозит до шести лет лишения свободы.

