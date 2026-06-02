Кузбасские угольщики и белорусские машиностроители подписали важное соглашение.

На выставке «Уголь России и Майнинг» кузбасские угольщики и белорусские машиностроители заключили важное соглашение. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

«Кузбассразрезуголь», БЕЛАЗ и «Б-24» договорились о стратегическом партнерстве на пять лет. Губернатор рассказал, что это значит для Кузбасса. Белорусы были и остаются стратегическими партнерами Кузбасса уже более 60 лет. Теперь кузбасские горняки будут в приоритете при покупке и эксплуатации техники.

БЕЛАЗ обязуется обеспечивать потребности угольщиков в технике и проводить своевременное техническое обслуживание. Это поможет сохранить стабильную и безопасную добычу угля в условиях кризиса в отрасли.

Ранее мы писали, что в Кузбассе расследуют убийство подростка, которого перепутали с животным, а еще Кузбасс вошел в топ-20 регионов страны по остатку средств в семейном бюджете.