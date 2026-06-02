В Кузбассе мастера осудят за кражу цветного металла с предприятия

Житель Киселевска предстанет перед судом за кражу цветного металла с предприятия. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Прокопьевском округе завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Киселевска. Его обвиняют в краже. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Представитель угольного предприятия обратился в полицию, рассказав о хищении лома. Сумма ущерба составила более 260 тысяч рублей. Сотрудники службы безопасности обнаружили пропажу.

В ходе расследования выяснилось, что похитителем был мастер по демонтажу линий электропередачи на этом предприятии. Он знал, где хранится списанный медный кабель в оплетке, решил его украсть.

Мужчина попросил водителя спецтранспорта помочь перевезти кабель до пункта приема металла. Водитель не знал о преступных намерениях и думал, что выполняет рабочее задание. Обвиняемый похитил около 200 метров медного кабеля и продал его за 250 тысяч рублей.

Следователи собрали достаточно доказательств, дело передано в суд. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.

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