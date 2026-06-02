В Кузбассе мальчик разбил лобовое стекло автомобиля, бросив шар с водой

В Кузбассе мальчик разбил лобовое стекло автомобиля шариком с водой. Фото: ГУ МВД России по Кузбассу.

В Таштаголе в полицию обратилась 37-летняя женщина. Она рассказала, что кто-то повредил лобовое стекло ее автомобиля, бросив наполненный водой воздушный шар из окна многоэтажного дома. Информация об инциденте также появилась в соцсетях. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Инспекторы ПДН провели проверку и выяснили, что это сделал 10-летний мальчик из Новокузнецка, находившийся в Таштаголе у отца. Он признался, что бросал шарики ради забавы, но не рассчитал траекторию и попал в машину.

Полицейские провели с мальчиком профилактическую беседу. Также они рекомендовали отцу усилить контроль за сыном. Материальный ущерб был возмещен. Материалы переданы в комиссию ПДН.

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