В Кузбассе полицейские задержали женщину за кражу сумки с деньгами в поликлинике.

В полицию обратилась 75-летняя жительница Полысаева. Она рассказала, что в поликлинике у нее украли сумку с документами, телефоном, кошельком и деньгами. Ущерб составил более 200 тысяч рублей. Также информация о преступлении распространилась в соцсетях. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Пенсионерка оставила сумку без присмотра, чтобы снять бахилы. Когда она обернулась, сумки уже не было. Полицейские задержали 26-летнюю женщину. Она призналась, что положила сумку в свой рюкзак, затем выбросила ее в мусорный бак и поняла, что совершила преступление.

Против женщины возбудили уголовное дело по статье о краже. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Обвиняемая признала вину и полностью возместила ущерб.

