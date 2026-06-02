Житель Кузбасса пойдет под суд за поддельное водительское удостоверение.

В Ленинске-Кузнецком завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя. Его обвиняют в подделке водительского удостоверения. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

В январе прошлого года парень пришел в ГИБДД, чтобы поставить на учет свой автомобиль. При проверке документов полицейские обнаружили признаки подделки водительского удостоверения. Документ изъяли и отправили на экспертизу, которая подтвердила, что он фальшивый.

Подозреваемый купил поддельное удостоверение в интернете за 132 500 рублей. Сейчас дело направлено в суд. Максимальное наказание по статье - год лишения свободы.

