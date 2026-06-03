В Кузбассе задержали агрессивного посетителя бара Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Междуреченске сотрудники Росгвардии защитили работниц бара от неадекватного посетителя. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Днем росгвардейцы прибыли на улицу Весеннюю по сигналу тревоги. На месте они обнаружили 46-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения, который нарушал общественный порядок. Для выяснения обстоятельств его задержали.

По предварительным данным, посетитель без видимой причины начал угрожать персоналу физической расправой и обещал повредить имущество заведения. Опасаясь эскалации конфликта, сотрудники заведения нажали кнопку экстренного вызова Росгвардии. Задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства.

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