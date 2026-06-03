В Кузбассе количество заболевших ОРВИ выросло на 56,7% за неделю. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 25 по 31 мая 2026 года в Кузбассе зарегистрировали 6,4 тысячи случаев острых респираторных вирусных инфекций. Это на 56,7% больше, чем на предыдущей неделе. Об этом сообщили Управлении Роспотребнадзора по Кузбассу.

В рамках мониторинга респираторных вирусов специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» исследовали образцы от 224 пациентов с ОРВИ. В 56 случаях удалось определить этиологический фактор. У заболевших нашли вирусы негриппозной природы.

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