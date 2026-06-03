Эксперты проверили мобильную связь в городах и на трассах Кузбасса. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кемеровской области завершилось исследование качества мобильной связи, которое впервые провела компания DMTEL. Результаты доступны всем желающим на сайте компании.

Тестирование охватило Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Осинники, Топки, Салаир, Яю, Яшкино, Малиновку, Плотниково и Промышленную, а также дороги между ними. Специалисты на маршруте протяженностью 4 076 километров, провели более 11 000 голосовых тестов и более 30 000 сессий передачи данных одновременно в сетях «большой четверки»: Билайна, МегаФона, МТС и Т2. Оценивали три параметра: покрытие, мобильный интернет и качество звонков.

Лучший результат по сумме трех параметров — у Т2 (834 балла). За ним следуют Билайн (795), МТС (755) и МегаФон (724). Однако по ряду показателей распределение иное. Например, в Кемерове по качеству интернета лидирует МТС, а по скорости загрузки Т2, а на трассах по голосовой связи впереди Билайн.

Исследование проводилось с 13 по 29 апреля 2026 года.