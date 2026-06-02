Кузбасские угольщики и белорусские машиностроители подписали долгосрочное соглашение о партнерстве

Кузбассразрезуголь», БЕЛАЗ и компания «Б-24» заключили трехстороннее соглашение о стратегическом сотрудничестве в части поставок карьерной техники, ее сервисного и технического облуживания. Документ между кузбасскими угольщиками и белорусскими машиностроителями был подписан на XXXIV Международной выставке «Уголь России и Майнинг» в Новокузнецке.
Соглашение будет действовать в течение 5 лет до 2031 года и закрепляет намерения сторон рассматривать друг друга в качестве приоритетных партнеров. Его заключение приурочено к 60-летию сотрудничества УК «Кузбассразрезуголь» и Белорусского машиностроительного завода, которое началось в 1966 году с ввода в эксплуатацию первого в Кемеровской области 27-тонного самосвала БЕЛАЗ-540. За десятилетия сотрудничества грузоподъемность эксплуатируемой «Кузбассразрезуглем» техники возросла более чем в 13 раз – до 360 тонн, а новые модели самосвалов БЕЛАЗ неизменно проходят опытные испытания на производственных площадках угольной компании.
«Сегодня техника БЕЛАЗ составляет основу технологического парка нашей Компании. За шесть десятилетий сотрудничества белорусские карьерные самосвалы доказали свою надежность, производительность и эффективность. Заключенное соглашение о стратегическом партнерстве закрепляет наши взаимные долгосрочные намерения о сотрудничестве на благо развития угледобычи и машиностроения», – отметил директор по производству УК «Кузбассразрезуголь» Роман Смирнов.
«Подписание стратегического соглашения с нашим ключевым партнером – компанией «Кузбассразрезуголь» – знаменует собой новый этап в наших отношениях. На протяжении 60 лет мы совместно развиваем и совершенствуем технологии, внедряем инновации, что способствует не только росту эффективности карьерной техники БЕЛАЗ, но и укреплению производственного потенциала угольной отрасли. Мы уверены, что это соглашение станет основой для дальнейшей реализации успешных проектов», - подчеркнул генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» Сергей Лесин.
К юбилею сотрудничества компаний «Кузбассразрезуголь» и БЕЛАЗ на выставке «Уголь России и Майнинг» также была открыта фотовыставка «Энергия общих достижений». В экспозиции представлены исторические и современные снимки, отражающие многолетнее партнерство и его ключевые исторические вехи – от выхода в забой первого 27-тонного БЕЛАЗа до всероссийских рекордов на белорусских самосвалах.
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