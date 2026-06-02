Кузбасские угольщики и белорусские машиностроители подписали долгосрочное соглашение о партнерстве. Фото: Пресс-служба УК «Кузбассразрезуголь»

Кузбассразрезуголь», БЕЛАЗ и компания «Б-24» заключили трехстороннее соглашение о стратегическом сотрудничестве в части поставок карьерной техники, ее сервисного и технического облуживания. Документ между кузбасскими угольщиками и белорусскими машиностроителями был подписан на XXXIV Международной выставке «Уголь России и Майнинг» в Новокузнецке.

Соглашение будет действовать в течение 5 лет до 2031 года и закрепляет намерения сторон рассматривать друг друга в качестве приоритетных партнеров. Его заключение приурочено к 60-летию сотрудничества УК «Кузбассразрезуголь» и Белорусского машиностроительного завода, которое началось в 1966 году с ввода в эксплуатацию первого в Кемеровской области 27-тонного самосвала БЕЛАЗ-540. За десятилетия сотрудничества грузоподъемность эксплуатируемой «Кузбассразрезуглем» техники возросла более чем в 13 раз – до 360 тонн, а новые модели самосвалов БЕЛАЗ неизменно проходят опытные испытания на производственных площадках угольной компании.

Соглашение будет действовать в течение 5 лет до 2031 года. Фото: Пресс-служба УК «Кузбассразрезуголь»

«Сегодня техника БЕЛАЗ составляет основу технологического парка нашей Компании. За шесть десятилетий сотрудничества белорусские карьерные самосвалы доказали свою надежность, производительность и эффективность. Заключенное соглашение о стратегическом партнерстве закрепляет наши взаимные долгосрочные намерения о сотрудничестве на благо развития угледобычи и машиностроения», – отметил директор по производству УК «Кузбассразрезуголь» Роман Смирнов.

Заключение соглашения приурочено к 60-летию сотрудничества УК «Кузбассразрезуголь» и БелАЗа. Фото: Пресс-служба УК «Кузбассразрезуголь»

«Подписание стратегического соглашения с нашим ключевым партнером – компанией «Кузбассразрезуголь» – знаменует собой новый этап в наших отношениях. На протяжении 60 лет мы совместно развиваем и совершенствуем технологии, внедряем инновации, что способствует не только росту эффективности карьерной техники БЕЛАЗ, но и укреплению производственного потенциала угольной отрасли. Мы уверены, что это соглашение станет основой для дальнейшей реализации успешных проектов», - подчеркнул генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» Сергей Лесин.

К юбилею сотрудничества компаний «Кузбассразрезуголь» и БЕЛАЗ на выставке «Уголь России и Майнинг» также была открыта фотовыставка «Энергия общих достижений». В экспозиции представлены исторические и современные снимки, отражающие многолетнее партнерство и его ключевые исторические вехи – от выхода в забой первого 27-тонного БЕЛАЗа до всероссийских рекордов на белорусских самосвалах.

К юбилею сотрудничества открылась фотовыставка «Энергия общих достижений». Фото: Пресс-служба УК «Кузбассразрезуголь»

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