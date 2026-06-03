В кемеровском сквере Молодоженов появятся новые арт-объекты

Фото: администрация Кемерова.

В Рудничном районе Кемерова на финишную прямую вышли работы по благоустройству. Об этом сообщили в администрации города.

На улице Ногинской дорожники уже заасфальтировали пешеходную дорожку - осталось лишь выровнять грунт и засеять газон.

Преобразилась и новая часть сквера Молодоженов на участке от дома №15 до дома №24 к5 по улице Серебряный бор. Здесь полностью готовы тротуары, а также площадки под беседки и лавочки. Скоро строители уложат полимерно-гравийное покрытие, после чего установят фигуры лося, медведя и белки.

Обе локации обновили благодаря активности самих кемеровчан, которые проголосовали за них в прошлом году. Работы идут по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Кстати, сейчас горожане могут решить, какие зоны благоустроят в 2027 году - голосование уже идет на портале.

Ранее мы писали, что Кузбасс ужесточает контроль за горюче-смазочными материалами и ценами на топливо, а еще на участке автотрассы Бийск - Новокузнецк полностью восстановлено движение.