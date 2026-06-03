Кузбасский токсиколог рассказал, чем опасны первые летние ягоды и фрукты

Фото: архив "КП". Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Начало лета - время черешни, клубники и абрикосов. Однако ранний урожай требует осторожности, так как в первых ягодах часто прячутся нитраты и пестициды. Об этом предупредил главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов.

При покупке черешни выбирайте упругие и блестящие плоды без коричневых боков и темных вмятин, сигнализирующих о брожении.

Качественная клубника должна быть равномерно красной, с желтыми или красноватыми семечками. Синий оттенок семян выдает обработку нитратами, а влажная мятая ягода грозит бактериями.

Спелые абрикосы должны быть бархатистыми, без трещин и неестественного глянцевого блеска, который указывает на химикаты. И помните: разжевывать косточки абрикосов нельзя из-за ядовитого вещества амигдалина.

Чтобы защитить здоровье, покупайте фрукты только в проверенных местах, тщательно мойте проточной водой, а затем ополаскивайте кипятком. При первых симптомах отравления (тошнота, горечь во рту, головокружение) сразу обращайтесь к врачу.

Ранее мы писали, что Кузбасс ужесточает контроль за горюче-смазочными материалами и ценами на топливо, а еще на участке автотрассы Бийск - Новокузнецк полностью восстановлено движение.