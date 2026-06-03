На кемеровскую фирму повторно завели уголовное дело из-за нежелания менять название

Фото: ГУФССП по Кузбассу.

В Кемерове судебные приставы повторно возбудили уголовное дело против местной компании за злостное игнорирование решения суда. Об этом сообщили в ГУФССП по Кузбассу.

Фирма должна была в течение месяца изменить свое официальное название и подать документы в регистрирующий орган. Однако руководство компании направило неполный пакет документов, получило отказ и решило пустить дело на самотек.

За первое нарушение организацию оштрафовали на 50 тысяч рублей по уголовной статье. Но выводов руководство не сделало: название так и не изменили. Более того, судебному приставу предоставили документы о том, что у фирмы сменился директор. Проверка по базам налоговой службы быстро вскрыла обман - прежний руководитель остался на своем месте.

Теперь компании грозит новое, более суровое наказание в рамках повторного уголовного дела.

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