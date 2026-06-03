За «шутку» в мессенджере: в Кузбассе осудили несовершеннолетнего лжетеррориста

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В Таштаголе суд поставил точку в деле о ложном сообщении о теракте. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

В феврале этого года местный подросток вместе с младшим приятелем, который еще не достиг возраста уголовной ответственности, создал группу в мессенджере. Юноша стал администратором канала и опубликовал там сообщение о якобы готовящемся нападении на одну из районных школ.

Несмотря на то что реальной угрозы не было, действия «шутников» переполошили экстренные службы и создали опасность для людей.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 207 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что Кузбасс ужесточает контроль за горюче-смазочными материалами и ценами на топливо, а еще на участке автотрассы Бийск - Новокузнецк полностью восстановлено движение.