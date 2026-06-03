В воссоединенных регионах заработает новая программа поддержки предприятий

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Об этом заявил заместитель президента - председателя правления банка Денис Бортников на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).

Программа предусматривает финансирование проектов по льготной ставке предприятий, работающих в воссоединенных регионах и других субъектов России. Средства разрешается направлять на приобретение промышленной робототехники, автоматизированных производственных линий и складских систем.

В ВТБ отметили, что интерес бизнеса к роботизации устойчиво растет: автоматизация становится инструментом повышения производительности и позволяет смягчить дефицит кадров. Банк планирует открыть прием заявок после того, как Минпромторг утвердит перечень получателей субсидий. Ожидается, что новые критерии программы расширят ее охват - льготными кредитами смогут воспользоваться предприятия обрабатывающей промышленности, логистики, ритейла и других секторов, реализующие проекты модернизации.

- Для многих отраслей автоматизация сегодня становится необходимым условием повышения производительности и решения проблемы дефицита кадров. Мы видим высокий спрос бизнеса на финансирование проектов промышленной роботизации. После отбора Минпромторгом получателей субсидии, ВТБ начнет принимать заявки клиентов и формировать перечень потенциальных сделок по этой программе. Финансирование можно будет направить на приобретение промышленной робототехники, автоматизированных производственных и логистических решений. Льготные ставки и длинный срок финансирования позволят сделать такие проекты более доступными для бизнеса и ускорить технологическую модернизацию российских предприятий, - отметил Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления банка ВТБ.