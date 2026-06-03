Как не сгореть и избежать меланомы: врач объяснил, какая защита нужна жителям Кузбасса этим летом

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Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов напомнил, что солнцезащитный крем - это не роскошь, а необходимость.

Лучи типа UVB вызывают ожоги, а UVA проникают даже сквозь стекло, провоцируя старение кожи и пигментацию.

Врач рекомендует выбирать средства с пометкой Broad Spectrum и минеральными фильтрами (оксид цинка или диоксид титана) - они безопаснее и работают как зеркало, отражая свет.

Для города в будни подойдет SPF 15, для пляжа - от 30, а детям и людям со светлой кожей стоит выбирать 50+.

Важно помнить: обновлять слой нужно каждые два часа, но младенцам до шести месяцев химия противопоказана - их лучше держать исключительно в тени.

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