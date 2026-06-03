Отсутствие экипировки привело кузбасского школьника к тяжелой травме

Фото: минздрав Кузбасса.

В Ленинске-Кузнецком обычная велопрогулка закончилась для подростка серьезным хирургическим вмешательством. Об этом сообщили в минздраве Кузбасса.

Мальчик выехал на прогулку без шлема и налокотников, неудачно упал и получил сложный перелом локтевого сустава.

Пострадавшего доставили в Центр охраны здоровья шахтеров имени святой Варвары, где врачи провели операцию. Сейчас юный пациент идет на поправку, но лето ему придется провести в больничных стенах.

Медики напоминают: защита - это не формальность, а единственный способ избежать тяжелых травм, которые могут оставить след на всю жизнь.

Ранее мы писали, что Кузбасс ужесточает контроль за горюче-смазочными материалами и ценами на топливо, а еще на участке автотрассы Бийск - Новокузнецк полностью восстановлено движение.