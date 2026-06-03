В Кузбассе сироте с тремя детьми предложили сдать их в детдом, а не дали квартиру

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Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе дела многодетной матери из Прокопьевска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Женщина, имеющая статус сироты, не может получить законное жилье более 20 лет. После пожара в 2005 году власти предоставляют ей лишь временные помещения, которые находятся в аварийном состоянии. Ситуация дошла до того, что из-за ненадлежащих условий проживания матери предложили временно отдать троих детей в детский дом.

Сейчас региональный следком расследует уголовное дело по этому факту. Бастрыкин поручил руководителю областного ведомства представить подробный отчет о предварительных результатах расследования.

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