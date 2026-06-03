Жительница Подмосковья заплатит новокузнечанке за помощь телефонным мошенникам

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В Новокузнецке прокуратура добилась возврата денег пожилой женщине, которая стала жертвой мошенников в октябре 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Пострадавшая перевела аферистам 95 тысяч рублей. Следствие установило, что владельцем счета, на который ушли средства, является 20-летняя жительница подмосковного Королева. Девушка выступала в роли «дроппера» - посредника, предоставляющего свою карту для вывода краденых денег.

Прокурор Орджоникидзевского района обратился в суд с иском о взыскании с нее всей суммы. Суд встал на сторону пенсионерки и обязал владелицу счета вернуть деньги. Исполнение этого решения находится на строгом контроле ведомства.

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