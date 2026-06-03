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НовостиЧто происходит3 июня 2026 10:07

В Кемерове две подруги проведут годы в тюрьме за попытку незаконного обогащения

Суд вынес суровый приговор двум кемеровчанкам за работу на нелегальный интернет-магазин
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Заводский районный суд Кемерова вынес приговор двум местным жительницам в возрасте 36 и 40 лет. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Женщин задержали в феврале этого года - оперативники выяснили, что они работали на подпольный интернет-магазин. Сообщницы распределили роли: одна подготавливала тайники в городе, а вторая передавала координаты куратору.

При задержании у них изъяли 23 свертка с запрещенным синтетическим веществом весом более шести граммов.

Суд признал обеих виновными в попытке сбыта в крупном размере. Теперь одна из кемеровчанок проведет в колонии общего режима 10 лет и шесть месяцев, а ее напарница - семь лет и шесть месяцев.

Ранее мы писали, что Илья Середюк призвал кузбассовцев выбрать объекты благоустройства, а еще на участке автотрассы Бийск - Новокузнецк полностью восстановлено движение.