Новая остановка электрички и субботники: в Кемерове прошла встреча мэра с горожанами

Фото: соцсети Дмитрия Анисимова.

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов провел встречу с активистами Кировского района в новом формате - за общим столом. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Участники обсудили насущные проблемы района: дальнейшее благоустройство набережной, а именно - где жители хотят видеть спортивную площадку, запуск новой остановки городской электрички в 21-м микрорайоне, газификацию частного сектора, а также ремонт дорог и тротуаров.

По итогам встречи договорились провести два крупных субботника. Первый пройдет на берегу Томи, чтобы очистить зону отдыха от мусора и диких зарослей, а второй - на обновленной улице Инициативной, где высадят новые деревья и кустарники.

Глава города поручил своим заместителям детально проработать каждое предложение и пообещал провести такие же встречи в других районах Кемерова.

Ранее мы писали, что Илья Середюк призвал кузбассовцев выбрать объекты благоустройства, а еще на участке автотрассы Бийск - Новокузнецк полностью восстановлено движение.