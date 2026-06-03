В Кузбассе заработал новый спортивный объект площадью более 2 000 квадратов

Фото: соцсети Ильи Середюка.

В Мариинске распахнул свои двери новый спортивный комплекс, названный в честь героя СВО Дмитрия Васильева. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Масштабное сооружение площадью более двух тысяч квадратных метров. Внутри оборудованы залы для волейбола, баскетбола и мини-футбола, а также специальное пространство для единоборств. Кроме того, в комплексе есть беговая дорожка, массажный кабинет и современные раздевалки.

Новый объект сможет принимать до 50 человек в час и будет доступен как для детей, так и для взрослых. Здесь смогут заниматься не только жители Мариинска, но и спортсмены из соседних Ижморского, Тяжинского, Тисульского и Чебулинского округов.

Первую тренировку уже провел Александр Лукас, тренер боевых искусств с 25-летним стажем.

«Каждый такой объект - это вклад в будущее Кузбасса. Возможности для занятий спортом, физического развития очень важны в обеспечении благополучной жизни наших семей, воспитания детей», - подчеркнул Илья Середюк, отметив, что работа по развитию социальной инфраструктуры в регионе будет продолжена.

Ранее мы писали, что Илья Середюк призвал кузбассовцев выбрать объекты благоустройства, а еще на участке автотрассы Бийск - Новокузнецк полностью восстановлено движение.