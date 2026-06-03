Бегал голышом по этажам: в Новокузнецке полиция наказала хулигана

Фото: архив "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке сотрудники полиции привлекли к ответственности 46-летнего местного жителя, который разгуливал по подъезду многоэтажки абсолютно голым. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.

Инцидент получил огласку после того, как в соцсетях появилось видео с камер наблюдения. Сами жильцы в дежурную часть не обращались, однако полиция самостоятельно провела проверку по публикациям в интернете.

Стражи порядка быстро установили личность нарушителя. Тот объяснил свое поведение сильным алкогольным опьянением и потерей контроля над собой.

Суд признал мужчину виновным в мелком хулиганстве и отправил его под административный арест на одни сутки.

Ранее мы писали, чем удивит юбилейный фестиваль «ПРОГЕШ»-2026, а еще Илья Середюк призвал кузбассовцев выбрать объекты благоустройства.