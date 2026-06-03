Звонки с «безопасного счета» привели троих новокузнечан на скамью подсудимых

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Центральный районный суд Новокузнецка отправил за решетку троих участников банды телефонных мошенников. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.
Аферисты использовали IP-телефонию и мессенджер, чтобы звонить гражданам от имени сотрудников ФСБ. Они запугивали жертв потерей накоплений и убеждали перевести деньги на «безопасный счет».
В итоге преступникам удалось выманить у доверчивых граждан 10,2 миллиона рублей наличными. Они планировали забрать еще 3,6 миллиона, но во время передачи денег их задержали сотрудники полиции.
Суд признал всех троих виновными в мошенничестве и приговорил к реальным срокам лишения свободы.
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