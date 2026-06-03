Губернатор Кузбасса познакомился с техническими разработками СУЭК-Кузбасс и ЕСК СУЭК.

На проходящей в Новокузнецке XXXIV Международной специализированной выставке технологий «Уголь России и Майнинг-2026», на совместном стенде ЕСК СУЭК и СУЭК-Кузбасс представлены передовые инженерные решения.

Экспозиция с разработками привлекла внимание профессионального сообщества и получила высокую оценку губернатора Кемеровской области-Кузбасса Ильи Середюка. Глава региона отметил достойный уровень технологического развития сервисных предприятий и их значимую роль в укреплении промышленного потенциала региона.

«Выставка еще раз показывает, что кузбасские угольные предприятия не просто продолжают работу, но и ведут модернизацию материально-технической базы, внедряют современные интеллектуальные решения. Это помогает производить конкурентоспособную продукцию, востребованную на рынке, и становится важным вкладом в укрепление технологического суверенитета страны в целом. Мы продолжим комплексную поддержку отрасли, ее переход на современные стандарты производства», — подчеркнул Илья Середюк.

В числе собственных разработок кузбасского машиностроительного завода – подземный модульный транспорт ТПМ-Э с электрическим приводом и пассажирским модулем, предназначенный для перевозки горняков. Основные преимущества данного оборудования заключаются в его способности функционировать под землей, отличной маневренности и модульном строении, что дает возможность гибко настраивать технику для решения различных транспортных и грузоперевозочных задач.

Глава региона отметил достойный уровень технологического развития сервисных предприятий.

На стенде есть решения, призванные минимизировать риски, связанные с рудничной смесью, одним из ключевых факторов, способных привести к нештатным ситуациям при ведении подземных работ. На решение задачи по повышению безопасности ориентирована разработка завода — автоматизированная система АСЛВ «Барьер», патент на которую зарегистрирован в конце мая 2026 года. Система относится к категории противопожарных средств и предназначена для эксплуатации в шахтных выработках.

Здесь же можно увидеть и модернизированную версию инжекторного нагнетателя «Вихрь-2» для удаления скопившегося воздуха с повышенной концентрацией метана в пространствах между секциями механизированной крепи при ведении добычных работ. Первая версия устройства уже активно применяется на предприятиях Компании.

«Все разработки получили заключения экспертизы промышленной безопасности и показали положительные результаты в ходе промышленных испытаний на предприятиях Кузбасса. В числе ключевых преимуществ — простота эксплуатации, надежность и адаптивность к условиям подземных работ. Их использование позволит существенно повысить уровень производственной безопасности и будет способствовать устойчивому развитию угольной отрасли», - отметил исполнительный директор ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» Александр Вальтер.

В состав объединенного подразделения ЕСК входят ремонтно-механические заводы в Хакасии, Красноярском, Забайкальском и Приморском краях, а также кузбасский завод в Ленинске-Кузнецком по изготовлению и ремонту горношахтного оборудования ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ».