Новокузнечанка нашла на улице чужую карту и пошла по магазинам

Фото: архив "КП". Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские Заводского района Новокузнецка задержали 28-летнюю ранее судимую горожанку по подозрению в краже. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Жертвой преступления стала 22-летняя девушка, которая случайно выронила возле дома мобильный телефон и банковскую карту. Обнаружив пропажу, потерпевшая обратилась в полицию, оценив ущерб в 32 тысячи рублей.

Полицейские изучили записи с камер во дворе и быстро нашли злоумышленницу. Выяснилось, что она подобрала вещи, чужой телефон отдала приятелю, а с карты потратила около 20 тысяч рублей на личные покупки.

Теперь женщине грозит до шести лет лишения свободы, а ее знакомому - уголовная статья за приобретение краденого.

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