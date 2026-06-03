Нападали толпой и отбирали деньги: в Кузбассе перед судом предстанет банда вымогателей

Фото: архив "КП". Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Кузбассе перед судом предстанут участники преступной группы, которые грабили и запугивали жителей Белова и Беловского округа. Об этом сообщили в региональном следкоме.

Следователи предъявили обвинения шестерым местным жителям, трое из которых - несовершеннолетние. В зависимости от роли каждого им вменяют вымогательство, разбой и грабеж с применением насилия.

По версии следствия, с ноября 2025-го по январь 2026 года сообщники совершали вооруженные налеты. Для запугивания своих жертв они использовали различные предметы в качестве оружия. Нападавшие силой отбирали у людей личные вещи и требовали деньги - от их действий пострадали четыре человека. Преступную деятельность группировки пресекли сотрудники полиции. Сейчас пятеро обвиняемых находятся под стражей, еще один соучастник отпущен под подписку о невыезде.

Следователи продолжают собирать доказательства и проверяют фигурантов на причастность к другим аналогичным преступлениям.

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