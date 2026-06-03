Мешали проезду: в Кузбассе осудили лесозаготовителя за вырубку вековых кедров

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В Мариинске суд вынес приговор 44-летнему местному предпринимателю, обвиняемому в незаконной вырубке ценных деревьев в особо крупном размере. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасс.

В январе 2025 года бизнесмен, работавший на лесной деляне, спилил семь кедров и одну пихту. Ущерб природе оценили почти в 400 тысяч рублей.

Подсудимый вину не признал, уверяя, что деревья мешали проезду его тяжелой техники. Однако экспертиза показала, что срубленные стволы находились далеко друг от друга и проезду мешать не могли.

Суд назначил нарушителю штраф в один миллион рублей и обязал его полностью компенсировать нанесенный лесному фонду ущерб.

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