Погода в Кузбассе 4 мая 2026 года: солнце, жара и сухой воздух

Фото: архив "КП". Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Летняя жара в Кузбассе продолжится 4 июня 2026 года. Синоптики прогнозируют сухую и по-настоящему теплую погоду, местами с повышенной пожарной опасностью. В регионе сохраняется третий класс горимости, а местами - повышенный четвертый класс, что требует особой осторожности при обращении с огнем.

По области ночью температура составит +8…+13 градусов, местами будет прохладнее +2…+7 градусов. Днем воздух прогреется до +24…+29 градусов. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется.

Погода в Кемерове 4 июня 2026 года

В Кемерове ночью ожидается +11…+13 градусов, в низких местах до +8…+10 градусов. Днем воздух прогреется до +27…+29 градусов. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Погода будет сухой и малооблачной, без осадков.

Погода в Новокузнецке 4 июня 2026 года

В Новокузнецке день будет по-летнему теплым. Утром около +18 градусов, днем до +27 градусов, вечером около +25 градусов, ночью температура опустится до +13 градусов. Ветер преимущественно северный и северо-восточный 3-5 метров в секунду. Погода будет сухой. Осадков не ожидается.

Ранее мы писали, чем удивит юбилейный фестиваль «ПРОГЕШ»-2026 и каким будет летний сезон в Шерегеше.