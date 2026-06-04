В Кузбассе 9 июня пройдут массовые рейды на железнодорожных переездах

Фото: архив "КП". Фото: Виталий КАРНАУХ. Перейти в Фотобанк КП

9 июня в Кузбассе пройдет масштабная профилактическая акция, приуроченная к Международному дню привлечения внимания к железнодорожным переездам.

Сотрудники Западно-Сибирской железной дороги вместе с экипажами Госавтоинспекции и представителями администраций проведут рейды, чтобы выявить нарушителей и напомнить водителям о дисциплине.

Проверки охватят ключевые переезды в Кемерове, Новокузнецке, Белове, Прокопьевске, Тайге, Анжеро-Судженске, Междуреченске и Томске.

Помимо дежурств на дорогах, в регионе организуют технические занятия и викторины для курсантов автошкол и сотрудников транспортных предприятий.

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