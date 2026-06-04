Доходы Кузбасса в 2025 году превысили 200 миллиардов рублей

Фото: парламент Кузбасса.

В Парламенте Кузбасса обсудили, как исполнялся областной бюджет в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам министра финансов Игоря Малахова, казна региона пополнилась на 200,1 млрд рублей. Основную часть доходов составили налоги - 154,1 млрд рублей, из которых 72,8 млрд пришлось на НДФЛ.

Расходы региона оказались выше доходов и составили 255,8 млрд рублей. Почти все средства (94%) направили на реализацию 25 государственных программ.

Самыми финансово затратными направлениями стали образование (63,2 млрд рублей), развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса (46,1 млрд рублей) и здравоохранение (46 млрд рублей). На социальную поддержку жителей выделили почти 40 млрд рублей, а на строительство жилья и инфраструктуры - более восьми млрд рублей.

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