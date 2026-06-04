Бастрыкин затребовал доклад о нападении на супругов в Кузбассе

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования нападения на жителей Кузбасса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом стала информация о дорожном конфликте, в ходе которого группа лиц разбила автомобиль и избила водителя и пассажиров - семейную пару.

Следователи Кузбасса уже возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Сейчас сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности нападавших.

Руководитель регионального управления СК Бэликто Базаров представит в центральный аппарат ведомства подробный доклад о предварительных результатах расследования.

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