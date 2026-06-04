Кузбассовцам объяснили, как правильно одеваться для защиты от змей

Фото: архив "КП". Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С приходом летнего тепла в Кузбассе традиционно возрастает риск встретить змей. Специалисты скорой помощи региона подготовили памятку с простыми правилами, которые помогут уберечься от опасных укусов во время отдыха на природе.

Прежде всего, важно ходить только по протоптанным тропинкам, обходить стороной кучи сухой листвы и не заглядывать в густую траву, полые пни или под камни - именно там чаще всего прячутся пресмыкающиеся. Для прогулок стоит выбирать плотную закрытую обувь вроде сапог или ботинок, а длинные брюки обязательно заправлять в голенища.

Если человек все же заметил змею, главное - не провоцировать ее. Не пытаться поймать или прогнать животное, просто спокойно и без резких движений отступить назад.

Также медики призывают внимательно следить за детьми и домашними питомцами, не позволяя им бегать по некошеной траве и густым кустам.

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