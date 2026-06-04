В Кемерове жильцы многоэтажки благоустраивают двор за счет аренды общего имущества

Фото: администрация Кемерова.

Жители дома №121 на проспекте Шахтеров в Кемерове нашли эффективный способ преобразить свой двор за счет грамотного управления общим имуществом. Об этом рассказали в администрации города.

У этой многоэтажки на 312 квартир долгое время не было единого руководства, но в 2024 году собственники объединились и выбрали совет дома во главе с председателем. Накопленные за предыдущие годы деньги от аренды парковки, размещения рекламы и оборудования интернет-провайдеров актив решил направить на полезные изменения.

Первые результаты появились в 2025 году, когда во дворе установили детский игровой комплекс, расположив его в безопасном месте вдали от машин.

В конце июня 2026 года на придомовой территории завершится создание новой спортивной зоны с тремя тренажерами и мягким травмобезопасным покрытием.

В дальнейших планах активных жильцов - обновить уличное освещение, установить камеры видеонаблюдения и обустроить площадку для выгула собак.

Как отмечает председатель совета дома Евгений Селезнев, находить компромисс в таком большом доме помогает постоянное общение в общедомовых чатах и на очных встречах.

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